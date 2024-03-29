Tacikistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında terör saldırısı planı

ABD, İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi

ABD, İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon için milyarlarca dolar değerinde askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi. Silah paketi, MK-84 ve MK-82 bombaları ile 25 adet F-35'i içeriyor. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam eden ABD, yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor.