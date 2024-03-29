Tacikistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında terör saldırısı planı - Son Dakika
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Tacikistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında terör saldırısı planı

Tacikistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında başkent Duşanbe ile Vahdat şehirlerinde terör saldırıları düzenlemeyi planladıkları iddiasıyla 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İstihbarat görevlileri, 25 Mart'taki kutlamalar esnasında iki şehirde terör saldırıları gerçekleştirmeyi planladıklarından şüphelendikleri 15 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

29.03.2024 22:55
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Tacikistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında başkent Duşanbe ile Vahdat şehirlerinde terör saldırıları düzenlemeyi planladıkları iddiasıyla 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tacik basınının emniyet birimlerine dayandırdığı haberde istihbarat görevlilerinin 25 Mart'taki kutlamalar esnasında iki şehirde terör saldırıları gerçekleştirmeyi planladıklarından şüphelendikleri 15 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Kutlamalar öncesinde yakalanan zanlıların, 22 Mart'ta Moskova'daki konser salonu "Crocus City Hall"a düzenlenen terör saldırısıyla ilişkilerinin bulunup bulunmadığının henüz bilinmediği bildirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Tacik emniyet birimleri, daha önce Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Vahdat şehrinde ikamet eden 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Bu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tacikistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında terör saldırısı planı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tacikistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında terör saldırısı planı - Son Dakika
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