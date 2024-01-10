Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan\'ı Kabul Etti

Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda, resmi ziyaret için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Temsilciler Meclisi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Zokirzoda, Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede Zokirzoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan'ın dış politika stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Zokirzoda, Tacikistan Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile verimli ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine özel önem verdiğini ve parlamentolar arası dostluk grupları aracılığıyla yasama ve diğer alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine gayret gösterdiğini belirtti.

Görüşmede taraflar, Tacikistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinden ve güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade ederek, ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin ortak çabalar sonucunda istikrarlı bir şekilde gelişmekte olduğunu kaydetti.

Taraflar ayrıca bu düzeydeki bağların, öncelikle iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki ilişkilerden kaynaklandığını dile getirdi.