TAG Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TAG Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı

TAG Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, otobüs muavini Veysel Feyda hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından otoyol 2 saat ulaşıma kapandı.

02.02.2025 02:47  Güncelleme: 02:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada otobüs muavini Veysel Feyda (37) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve otomobil alev alarak yanarken, otoyolun Gaziantep yönü 2 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. TAG Otoyolunda Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 44 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı Van Gölü Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü ile A.T. idaresindeki 33 F 2727 TIR ve M.C. yönetimindeki 21 GC 721 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından savrulan tekstil malzemesi yüklü TIR ile otomobilde yangın çıktı. Tekstil malzemeleri nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, her iki araç da alev topuna döndü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yanan TIR ve otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken TIR ve taksi kullanılamaz hale geldi.

OTOBÜS MUAVİNİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Sağlık görevlileri yaralanan 20 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavilerine devam edilen 19 yaralıdan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OTOYOL 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza ve ardından 2 araçta çıkan yangın nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep istikameti 2 saat süreyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken güvenlik görevlileri, sürücüleri alternatif istikamete yönlendirdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından araçların çekilip, yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAG Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 03:16:10. #1.12#
SON DAKİKA: TAG Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.