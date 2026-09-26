Taha Ayhan BM panelinde yapay zekanın gençlere tehdidini anlattı, yönetmelik istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taha Ayhan BM panelinde yapay zekanın gençlere tehdidini anlattı, yönetmelik istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Kurulu 81. Oturumunda düzenlenen panelde yapay zekanın gençler üzerindeki etkileri tartışıldı. ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye'ye de sıçrayan okul saldırılarında yapay zekanın etkisine işaret ederek kontrollü kullanım ve yeni yönetmelik çağrısı yaptı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. Oturumu kapsamında düzenlenen panelde yapay zekanın gençler üzerindeki farklı etkileri tartışıldı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Turken House'un ortaklaşa düzenlediği yan etkinlikte yapay zekanın özellikle gençlere fayda ve zararları "Sosyal Medya ve Yapay Zeka Çağında Gençlik" başlığı altında masaya yatırıldı.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, yapay zeka teknolojisinin gençlerin hayatına "her geçen gün daha fazla nüfuz ettiğini" belirttiği konuşmasında, son dönemlerde Türkiye'ye de sıçrayan okul saldırılarında da bu teknolojinin etkilerine işaret etti.

Ayhan, "Yapay zeka gençlere artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen bir kaynak halini alıyor. Bizim için doğru ve yanlışı anlamak kolay ama genç jenerasyon için bu ayrımı yapmak zor." sözleriyle bu teknolojinin gençler üzerinde oluşturduğu tehdide dikkati çekti.

Hükümetlerin bu konuda yeni yönetmelikler oluşturarak önlemleri artırması gerektiğini vurgulayan Ayhan, bununla birlikte yapay zekayı tamamen reddetmek yerine kontrollü kullanarak istifade etme seçeneğini de ötelememek gerektiğini ifade etti.

Ayhan ayrıca, yapay zeka destekli sosyal medya üzerinden gençlerin birbirine uyguladığı zorbalığın önemli bir sorun olarak kendini gösterdiğinin altını çizdi.

Yapay zekanın faydalarının da yadsınmaması gereği vurgulandı

Panel konuşmacılarından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Hameed A. Opeloyeru, yapay zekanın tehlikesini kabul etmekle birlikte, kontrollü bir kullanım sayesinde faydalarından istifade edilebileceğine yönelik örnekler sundu.

Opeloyeru, "Hiç şüphe yok ki bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyal medya ve yapay zeka muazzam fırsatlar yaratmıştır. Bu sayede birbirine daha fazla bağlı bir dünya oluşturulmuştur." dedi.

Yapay zekanın faydalarını örneklendiren Büyükelçi Opeloyeru, bu teknolojilerin eğitim, sağlık kayıtlarına erişim, enerji, iklim teknolojisi ve küresel erişim konularında büyük kolaylık sağladığına ve böylece yoksulluğun azaltılması çabalarını desteklediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Opeloyeru bununla birlikte gençleri yapay zeka ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin risklerinden korumak için küresel yönetişimin gerekliliğine de vurgu yaptı ve İİT'nin de bu konularda çalışmalarının olduğunu belirtti.

"Yapay zeka eğitimi dönüştürüyor"

Etkinlikte gözlemci olarak görüşlerini paylaşan diğer panelist, Harvard Üniversitesi Araştırma Görevlisi Munevver Gülçe, gençlerin artık zor sorulara uzun süre kafa yormadığını, sorunun cevabını yapay zekada aradığını, bunun da "eğitimin dönüşmesine" yol açtığını belirtti.

Bilgiye dair söz konusu kırılmayı "epistemik kırılganlık" kavramıyla ifade etmeyi tercih ettiğini belirten Gülçe, bunun özellikle yapay zeka ve eğitim alanındaki araştırmacıların kullanmaya başladığı yeni gelişen bir kavram olduğunu söyledi.

Gülçe, yeni neslin yapay zeka kullanması sonucu ortaya çıkan sorunla ilgili, "Gençler yavaş yavaş bilgiyi nasıl edindikleri, nasıl hatırladıkları ve kendi zihinlerine güvenip güvenemeyecekleri konusundaki inançlarını kaybediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İslami terminolojide "ilimin sadece bilgi anlamına gelmediğini" söyleyen Gülçe, artık bu ifadenin son zamanlarda değişmeye başladığına dikkat çekerken, "Bilgi artık anlık paketlenmiş bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Kitap yerine özet, soru yerine cevap, sohbet yerine bir 'akış' alıyoruz." diye konuştu.

Gülçe konuşmasının sonunda, "Yapay zeka ve dijital medya, iç sesimizi elimizden mi alıyor?" sorusunu sormamız gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiTürkiyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
00:25
Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
00:00
Maça damga vuran anlar Merih Demiral kendisini zor tuttu
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 02:28:31. #7.12#
SON DAKİKA: Taha Ayhan BM panelinde yapay zekanın gençlere tehdidini anlattı, yönetmelik istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei