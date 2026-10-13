Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayı oldu - Son Dakika
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Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayı oldu

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Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı\'nın Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayı oldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayı olarak açıklandı. TBB Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından yapılacak başkan vekili seçimi 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın aday göstereceği isim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olduğu açıklandı.

Büyükakın, yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayı olarak yarışacak.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından TBB'de gerçekleştirilecek başkan vekili seçimi 15 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: ANKA
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