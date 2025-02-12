Tahliye Kararı: Avukat Kozağaçlı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tahliye Kararı: Avukat Kozağaçlı Serbest Bırakıldı

Silahlı terör örgütüne üye olmakla yargılanan avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı tahliye edildi.

12.02.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticisi avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı tahliye edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta düzenlenen saldırıda iki terörist etkisiz hale getirilirken, saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin açılan ve 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticilerinden avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı'nın yargılanmasına bugün devam edildi.

İstanbul Adliyesi 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Betül Kozağaçlı ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Betül Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Ben bir suç işlemedim, bir örgüte de üye değilim"

Savunma yapan sanık Kozağaçlı ise "Ben bir suç işlemedim, bir örgüte de üye değilim. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Mahkemeden tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık avukatları da  müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tahliye kararı verildi

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak Kozağaçlı'nın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: ANKA

Çağdaş Hukukçular Derneği, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahliye Kararı: Avukat Kozağaçlı Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:26:01. #1.12#
SON DAKİKA: Tahliye Kararı: Avukat Kozağaçlı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.