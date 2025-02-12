Tahliye Kararı: Avukat Kozağaçlı Serbest Bırakıldı

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(İSTANBUL)- "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticisi avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı tahliye edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta düzenlenen saldırıda iki terörist etkisiz hale getirilirken, saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin açılan ve 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticilerinden avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı'nın yargılanmasına bugün devam edildi.

İstanbul Adliyesi 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Betül Kozağaçlı ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Betül Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Ben bir suç işlemedim, bir örgüte de üye değilim"

Savunma yapan sanık Kozağaçlı ise "Ben bir suç işlemedim, bir örgüte de üye değilim. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Mahkemeden tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tahliye kararı verildi

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak Kozağaçlı'nın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.