Tahoe Gölü'nde fırtına: 6 ölü, 2 kayıp

ABD'nin California eyaletinde fırtına ve şiddetli dalgalar nedeniyle teknenin alabora olması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Amerikan CBS News'ün haberine göre, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, 21 Haziran'da Tahoe Gölü'nde teknenin alabora olmasının ardından suda 10 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil güvenlik yetkilileri, fırtına ve şiddetli dalgalar nedeniyle alabora olan tekneden kurtarılan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kayboldukları bildirilen 2 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına dün sabah ara verildi.