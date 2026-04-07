Tahran'a Saldırıda Sinagog Hasar Gördü

ABD- İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında bir sinagogun bulunduğu sivil yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi.

Mehr Haber Ajansı, bu gece Tahran'a yönelik saldırılarda hedef alınan yerin görüntülerini yayımladı.

ABD-İsrail'in hava saldırısında füzenin isabet ettiği mahallede konutların yanı sıra bir sinagogun da büyük hasar aldığı belirtildi.

Sinagogun bazı duvarlarının yıkıldığı ve müştemilatının tahrip olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü olay yerinde, bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.