Tahran'da ABD-İsrail Saldırıları: 5 Ölü, 10 Bina Hasar Gördü - Son Dakika
Tahran'da ABD-İsrail Saldırıları: 5 Ölü, 10 Bina Hasar Gördü

Tahran\'da ABD-İsrail Saldırıları: 5 Ölü, 10 Bina Hasar Gördü
17.03.2026 12:28
Tahran'ın Cevadiye ve Beryanek bölgelerinde ABD-İsrail saldırıları sonrası büyük hasar ve ölümler yaşandı.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar oluştu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, geçtiğimiz günlerde Tahran'ın güneyinde bulunan Cevadiye ve Beryanek bölgesi bombaların hedefi oldu.

AA ekibi, Cevadiye ve Beryanek'te saldırıların neden olduğu hasarı görüntüledi.

Cevadiye'deki saldırılarda 3 bina kullanılamaz hale geldi, 5 kişi hayatını kaybetti

Saldırılar sonucu Cevadiye'de 3 bina tamamen kullanılamaz hale gelirken çevrede yer alan birçok evde de ciddi hasar oluştu.

Cevadiye'deki saldırının görgü tanıkları, saldırılar sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Evleri hasar alan İranlılar, bir yandan sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da geceyi geçirebilecekleri yer arayışında.

Ayrıca bölgede bulunan ve yeni yapıldığı aktarılan bir binada, evlerinin duvarı yıkılan bir ailenin branda ile duvarını kapatmaya çalıştığı görüldü.

Enkaz kaldırma çalışmalarının henüz başlamadığı Cevadiye'de, evleri hasar görenlerin eşyalarını çıkarmalarına izin veriliyor.

Beryanek'te bir bina tamamen yıkıldı, 7 bina kullanılamaz hale geldi

Beryanek'teki saldırılarda ise bir bina tamamen yıkılırken 7 bina da kullanılamaz hale geldi.

Tıpkı Cevadiye'de olduğu gibi Beryanek'te de evleri hasar gören İranlılar eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Bölgede bulunan ve evleri hasar gören İranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak eşyaları tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran'da ABD-İsrail Saldırıları: 5 Ölü, 10 Bina Hasar Gördü - Son Dakika

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
SON DAKİKA: Tahran'da ABD-İsrail Saldırıları: 5 Ölü, 10 Bina Hasar Gördü - Son Dakika
