Tahran'da Enerji Tasarrufu İçin Tatil

Güncel

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları çarşamba günü tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Valiliğinin Sivil İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kemaleddin Mircaferiyan, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği, soğuk hava ve enerji tasarrufu yapılması nedeniyle Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumlarının yarın kapalı olacağını bildirdi.

İranlı yetkili, "Soğuk hava koşulları nedeniyle artış gösteren enerji tüketiminde tasarruf sağlanması için vatandaşlarımızdan destek istedik." dedi.

Tahran'da bazı bölgelerde akşam saatlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Elektrik dağıtım şirketi Tevanir tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle doğal gaz tüketiminin artması ve santrallere gaz verme ve aktarma süreçlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle şebekelerin istikrarını sağlamak amacıyla Tahran'da bazı abonelerin elektriğinin bir süre kesildiği belirtildi. ???????