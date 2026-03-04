Tahran'da İki Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
Tahran'da İki Patlama Meydana Geldi

04.03.2026 11:17
ABD ve İsrail'in saldırıları altında Tahran'da en az 2 patlama gerçekleşti. Resmi açıklama yok.

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda en az 2 patlama yaşandı. Söz konusu patlamalar kentin uzak bölgelerinden de duyuldu.

Saldırıda hedef alınan yer ve hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Tahran, Güncel, Son Dakika

11:42
