Tahran'da Kuraklık Uyarısı: Su Stoku Tarihi Düşük Seviyede

İran'da son beş yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığı uyarısı yapıldı.

Tahran Eyaleti Su İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son beş yıldır yaşanan kuraklığın Tahran'ın su kaynaklarını ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

Bu nedenle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin şu anda son yüzyılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, basınç düşüşü nedeniyle çok katlı konut sitelerinde su deposu olmayan abonelere depo ve su pompası takılması tavsiyesinde bulunuldu.

Su İdaresi Şirketi Genel Müdürü Muhsin Erdekani de Tahran eyaletindeki yağış miktarının, ortalamaya göre yüzde 48 azaldığını belirterek, "Bu eyalet, beşinci yıldır üst üste kuraklık yaşıyor." dedi.

Erdekani, eyalette ortalama yağış miktarının 280 milimetre olduğunu ancak bu yılki yağışların 149 milimetreye düştüğünü aktardı.

Bu nedenle barajlardaki su miktarının düştüğüne dikkati çeken Erdekani, "Tahran'a sürdürülebilir su temininin en kolay yolu, su tüketimini teknik yöntemlerle yönetmek ve daha da önemlisi abonelerin ve Tahranlı vatandaşların desteğini ve işbirliğini sağlamaktır. Kuraklık ve iklim değişikliği koşullarına uyum sağlamalıyız ve bu uyum, her vatandaşın bir damla suyun israfına karşı duyarlı olmasıyla etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, su israfında bulunan aşırı tüketim yapan abonelere karşı yasal işlem başlatacaklarını belirtti.