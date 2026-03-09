Tahran'da Patlama Sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da Patlama Sesleri

09.03.2026 04:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney sonrası Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da Patlama Sesleri - Son Dakika

İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Nusret, İran’ın her gün vurduğu şehre gitti Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

04:58
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
03:01
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 05:25:54. #7.13#
SON DAKİKA: Tahran'da Patlama Sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.