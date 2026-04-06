Tahran'da Saldırı: 4 Ölü, 7 Yaralı

ABD- İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, kentin doğusundaki saldırıda 3 bina çöktü, yaklaşık 50 konut hasar gördü.

Şu ana kadar saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Tahran'a bu gece düzenlenen saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.