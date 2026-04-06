Tahran'da Saldırı: 4 Ölü, 7 Yaralı

ABD- İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, kentin doğusundaki saldırıda 3 bina çöktü, yaklaşık 50 konut hasar gördü.
Şu ana kadar saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Tahran'a bu gece düzenlenen saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?