Tahran\'da Savaş Stresi Sonrası Göl Keyfi

05.05.2026 22:56
Tahranlılar, savaştan uzaklaşmak için Çitger Gölü'nde piknik yapıp su sporlarıyla eğleniyor.

İran'ın başkenti Tahran'da halk, 40 gün süren savaş stresinden uzaklaşmak için kentin batısında bulunan "Çitger Gölü" kenarında vakit geçiriyor.

Tahranlılar, ateşkes süreciyle birlikte güvenlik endişelerinin ortadan kalkmasını fırsat bilerek kentin batısında yer alan gölün çevresinde savaş stresinden uzaklaşmaya çalışıyor.

İranlı vatandaşlar, yapay bir göl olan Çitger'in çevresinde piknik ve spor yaparak vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar ise aynı zamanda küçük bir plajı olan göl kenarında kitap okumayı tercih ediyor.

Gölde su sporları

Su sporlarının da yapıldığı gölde vatandaşlar, deniz bisikleti kullanarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Aileler genel olarak piknik ve yürüyüş yaparken, gençler paten ve bisiklet sürmeyi tercih ediyor.

Ailesi yürüyüş yapmak için göle gelen ve görüntülenmek istemeyen Nesrin Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatilini değerlendirmek ve aynı zamanda zihnini rahatlatmak için buraya geldiğini dile getirdi.

Savaş veya benzeri şeyler hakkında konuşmak istemeyen ancak bu sürecin tekrar yaşanmamasını dileyen Zehra, her boş vaktinde kentin farklı yerlerinde bulunan ve doğal güzellikleri olan yerlere gitmeye çalıştıklarını söyledi.

Saman Caferi de eşi ve çocuğuyla piknik yapmak için göl kenarına geldiklerini özellikle eşinin göl etrafında yürümeyi çok sevdiğini vurguladı.

İran halkının genel manada doğada gezmeyi ve dağlara çıkmayı çok sevdiğini ancak savaş sırasında bu imkanı elde edemediklerini belirten Caferi, havalarında ısınmasıyla birlikte tekrar eski hobilerini gerçekleştirmeye başladıklarını anlattı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan ve İran'ın da İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine misillemede bulunduğu savaş ortamı, Washington ile Tahran arasında 8 Nisan'da varılan geçici ateşkesle yerini müzakerelere bırakmıştı.

Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde henüz sonuç çıkmadı.

Kaynak: AA

