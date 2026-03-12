İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
AA Tahran muhabiri, Tahran'da, İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinin ardından şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Kentin batı ve güney kesimlerinde meydana gelen patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi.
Öte yandan İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Tahran geneline kapsamlı hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.
