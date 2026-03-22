Tahran Mezarlığında Nevruz Yoğunluğu
Tahran Mezarlığında Nevruz Yoğunluğu

22.03.2026 15:36
Tahran'da Nevruz ve Ramazan Bayramı'nda Beheşti Zehra Mezarlığı'nda yoğun ziyaretçi akını yaşandı.

İran'ın başkenti Tahran'da, çatışmalarda hayatını kaybeden sivil ve askerlerin de defnedildiği Beheşti Zehra Mezarlığı'nda Nevruz ve Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret yoğunluğu yaşandı.

Tahran halkı Nevruz ve Ramazan Bayramı dolayısı ile mezarlıklara akın etti.

Ülkenin büyük mezarlıklarından olan ve başkentin güneyinde yer alan Beheşti Zehra Mezarlığı'nın, hem İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinde hem de mevcut çatışmalarda hayatını kaybedenlerin de defnedildiği 42. bölümünde ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

AA ekibi, mezarlıktaki ziyaretçi yoğunluğunu görüntüledi.

Mezarlığa ellerinde İran bayrakları ile ziyarete gelen cenaze yakınları, kabirlerin başında hem dua etti hem de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

İran'ın eski lideri Ali Hamaney ile yeni lider Mücteba Hamaney'in fotoğraflarının yer aldığı mezarlıkta ziyaretçiler, kabirlerin başında gözyaşları eşliğinde mersiye okudu.

Görevlilerin devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısında artış olma ihtimaline karşı hala mezar kazdığı görüldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Ramazan Bayramı, Tahran, Güncel, Son Dakika

