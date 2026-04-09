Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş: "Hemşehrilerimizin İhtiyacı Olan Ne Varsa Yerinde Görüp Çalışmalarımıza Yön Vereceğiz" - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş: "Hemşehrilerimizin İhtiyacı Olan Ne Varsa Yerinde Görüp Çalışmalarımıza Yön Vereceğiz"

09.04.2026 09:14  Güncelleme: 09:45
Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, göreve geldikten sonra ilk kapsamlı mahalle ziyaretini Güzelçamlı'ya yaparak hemşehrilerinin taleplerini dinledi ve yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmesinin ardından saha çalışmalarına hız veren Tahsin Demirtaş, ilk kapsamlı mahalle ziyaretini Güzelçamlı'ya gerçekleştirdi. Demirtaş, "Başkanımız Ömer Günel'in yaptığı gibi kentimizin her mahallesini, her sokağını karış karış gezerek hemşehrilerimizin ihtiyacı olan ne varsa yerinde görüp çalışmalarımıza yön vereceğiz. Kuşadası halkı her zaman en kaliteli hizmeti hak ediyor" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ziyaret programına, CHP Güzelçamlı Mahalle Temsilciliği ile başladı. Burada partililerle bir araya gelen Tahsin Demirtaş, Belediye Meclis Üyeleri Gülden Akbulut ve Birtan Tütüncü ile birlikte kendisine iletilen talep, sorun ve çözüm önerilerini dinledi. Partililere kent genelinde yapımı devam eden yatırımlar ve planlanan projelerden de bahseden Demirtaş, "Kuşadası'nda hizmet çıtamız daha da yükselecek. Başkan Ömer Günel'in başlattığı yatırım ve projeler kesintisiz devam edecek. Her mahallemize eşit ve etkin hizmet götürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. ENERYA da 2027 yılı itibarıyla Güzelçamlı Mahallesi'nde doğalgaz altyapı yatırımlarına başlayacak" diye konuştu.

Muhtar ve esnafla buluştu

Demirtaş, Güzelçamlı Mahallesi ziyaretinde ikinci olarak Muhtar Remzi Atıcı ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgede yürütülen çalışmalar ve planlanan hizmetler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Ardından mahalle sakinlerinin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konular ele alındı. Programına mahalle esnafını ziyaret ederek devam eden Tahsin Demirtaş, iş yerlerini de tek tek gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Esnafın sorunlarını da dinleyen Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, vatandaşla kurduğu doğrudan iletişimi ile takdir topladı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ın ziyaretinin bir diğer önemli durağı ise Güzelçamlılılar Derneği oldu. Dernek yönetimiyle bir toplantı yapan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve sivil toplum kuruluşlarının kenti ortak akıl ile yönetmedeki önemine vurgu yaptı. Ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Güzelçamlı Şubesi'ne geçen Tahsin Demirtaş, dernek üyeleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kentin sosyal ve kültürel yapısının güçlenmesinde derneklerin rolüne dikkat çeken Demirtaş, dayanışma mesajı verdi.

Plaj düzenleme çalışmaları incelendi

Demirtaş, ziyaret programı kapsamında Güzelçamlı sahilinde de incelemelerde bulundu. Yaklaşan turizm sezonu öncesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Plaj İşletmeleri Şefliği tarafından yürütülen plaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Tahsin Demirtaş, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı. Güzelçamlı Mahallesi Plaj Caddesi'nde, son yağışlar nedeniyle zarar gören menfezin hemen üzerindeki çöken yolda da inceleme yapan Tahsin Demirtaş, alanın yetki ve sorumluluklarında olması halinde, gerekli onarım çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını söyledi.

Kendisini sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Güzelçamlı Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Demirtaş, "Biz de Başkanımız Ömer Günel'in yaptığı gibi kentimizin her mahallesini, her sokağını karış karış gezerek hemşehrilerimizin ihtiyacı olan ne varsa yerinde görüp çalışmalarımıza yön vereceğiz. Kuşadası halkı her zaman en kaliteli hizmeti hak ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş: 'Hemşehrilerimizin İhtiyacı Olan Ne Varsa Yerinde Görüp Çalışmalarımıza Yön Vereceğiz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş: "Hemşehrilerimizin İhtiyacı Olan Ne Varsa Yerinde Görüp Çalışmalarımıza Yön Vereceğiz" - Son Dakika
Advertisement
