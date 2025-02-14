Taichung'da Alışveriş Merkezinde Patlama: 4 Ölü, 30 Yaralı

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TAİPEİ, 14 Şubat (Xinhua) -- Taiwan'ın orta kesiminde bulunan Taichung kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı perşembe günü saat 20.00 itibarıyla 4 olarak güncellenirken, yaralı sayısı ise 30'a yükseldi.

Daha önce patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak tıbbi müdahaleyle kalp krizi geçiren ve durumu ağır olan bir yaralının kalbinin tekrar atmaya başlamasının ardından can kaybı sayısı 4 olarak güncellendi.

Yerel yetkililer, patlamada yaralananların tamamının hastaneye kaldırıldığını ve alışveriş merkezinde mahsur kalan kimsenin bulunmadığını söyledi.

Taichung Belediyesi Basın Bürosu, arama ve kurtarma çalışmalarının bir gün boyunca devam ettiğini kaydederek, acil durumun kontrol altına alındığını bildirdi. Alışveriş merkezinin kapatılması talimatı verilirken savcılık yetkilileri, patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Shin Kong Mitsukoshi Alışveriş Merkezi'nin 12. katındaki yemek bölümünde saat 11.00 sularında meydana gelen patlama, binanın hem dış hem de iç kısmında ciddi hasara yol açtı.

Belediye yönetimi, patlamanın sorumlularının cezalandırılacağını, mağdurlara ise tazminat ödeneceğini belirtti.