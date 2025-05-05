Taiwan Açıklarında 5,7 Büyüklüğünde Deprem

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi'nin açıklamasına göre, Taiwan'ın Hualien ilçesi açıklarında pazartesi günü yerel saatle 18.53'te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü 23,87 derece kuzey enlemi ve 121,94 derece doğu boylamında gözlemlendi. Merkez, depremin 15 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.
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