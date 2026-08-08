Taiwan, Çin'in Gençlik Sitesini Engelledi - Son Dakika
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Taiwan, Çin'in Gençlik Sitesini Engelledi

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Taiwan, Çin'in gençlere yönelik sitesini, kişisel bilgi sızıntısı endişesiyle engelledi.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, iş ve staj fırsatları ile üniversite başvurularına ilişkin bilgiler sunan, Taiwanlı gençlere yönelik Çin anakarası merkezli bir internet sitesini engellemesine karşı olduklarını söyledi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, "kişisel bilgilerin sızması" riskine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek Taiwan sakinlerinin "E-home for Taiwan Youth" adlı siteye erişimini yasakladıklarını açıklamıştı.

Chen cuma günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu internet sitesinin, Çin anakarasında eğitim görmek veya çalışmak isteyen Taiwanlı gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını belirterek, siteyi engelleme kararının, gençleri Taiwan Boğazı'nın diğer yakasındaki fırsatları ve kişisel gelişim imkanlarını aramaktan vazgeçiremeyeceğini ifade etti.

Chen bu engelleme hamlesinin, gençlerin Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin görmezden geldiği ihtiyaçlarının bu siteyle etkin şekilde karşılandığını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Chen, Çin anakarasının Taiwanlı gençlere eğitim görme, iş bulma ve iş kurma konusunda geniş fırsatlar sunduğunu ve onların burada hayallerini gerçekleştirmelerini kolaylaştıracak elverişli koşullar sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taiwan, Çin'in Gençlik Sitesini Engelledi - Son Dakika

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