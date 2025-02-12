Taiwan'dan Yapay Zeka Yasağına Eleştiri

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BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerince Çin anakarası merkezli DeepSeek şirketinin geliştirdiği yapay zeka modellerine yönelik uygulanan yasağın, kendi anakara karşıtı gündemleri doğrultusunda mantıksız bir hamle olduğunu söyledi.

Çarşamba günkü basın toplantısında DPP yetkililerinin kısa süre önce aldığı, hükümet daireleri ve devlet okullarında DeepSeek'in yapay zeka modellerinin kullanımı konusunda genel bir yasak getirme kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Zhu, DPP yetkililerini hem anakaraya hem de anakaranın yüksek teknoloji ürünlerine yönelik korku ve düşmanlık beslemekle eleştirdi. Sözcü, DPP yetkililerinin güvenliği koruma bahanesiyle aldıkları keyfi yasakların en nihayetinde adadaki işletmelerin ve halkın çıkarlarına zarar vereceğini vurguladı.

Zhu, Taiwan sakinlerinin anakara işletmelerince geliştirilen yapay zeka modellerini kullanmasından dolayı anakaranın memnuniyet duyduğunu ve yapay zeka sektöründe Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki işbirliğini desteklediğini sözlerine ekledi.