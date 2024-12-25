Taiz'de Husi Ordusu ile Çatışmalar

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Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde hükümete bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Taiz kentinin doğusunda ordu birlikleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalarda ağır silahlar da kullanılıyor.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Birliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinin kuzeybatısındaki hava savunma cephesindeki ordu güçlerine ait bir mevziye saldırı sırasında Husi unsurlardan 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Husilerin saflarında ayrıca 15 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ordu birliklerindeki kayıplara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen ordusu dün yaptığı açıklamada, aynı cephede Husilerin saldırısının püskürtüldüğünü duyurmuştu.

Uzmanlara göre Taiz kenti, aralarında Aden olmak üzere güneydeki illere bağlayan ana yol güzergahında olduğu için stratejik öneme sahip.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.