Taiz'de Samia Kalesi'nin hükümet güçlerince Husilerden alındığı bildirildi

Yemen ordusu ile birliklere destek veren Halk Direnişi güçlerinin, Taiz'in güneydoğusundaki Samia Kalesi'ni İran destekli Husilerden aldığı, çatışmaların El-Caşa bölgesine doğru genişlediği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, hükümet güçleri ile Halk Direnişi güçleri, Taiz'in güneydoğusundaki Samia cephesinde şiddetlenen çatışmaların ardından Samia Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

Samia Kalesi'nin alınmasının ardından çatışmaların El-Caşa bölgesine doğru genişlediği, hükümet güçleri ile Halk Direnişi güçlerinin Husi güçlerine karşı saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Askeri kaynaklara göre, Samia Kalesi'nin alınmasıyla eş zamanlı olarak Taiz'in batısındaki El-Kedha, Cebel Habeşi ve eş-Şumaytın cephelerinde de şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda Husilerden kayıplar olduğu aktarıldı.

Taiz'in çeşitli cephelerinde günlerdir sahadaki gerilimin arttığı, Husi güçlerinin kırsal bölgelerde ilerleme girişimleri ve saldırılar düzenlediği belirtildi.