Taiz'de Samia Kalesi'nin hükümet güçlerince Husilerden alındığı bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taiz'de Samia Kalesi'nin hükümet güçlerince Husilerden alındığı bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taiz'in güneydoğusundaki Samia Kalesi'nin, hükümet güçleri ve Halk Direnişi güçlerince İran destekli Husilerden alındığı bildirildi. Çatışmalar El-Caşa bölgesine doğru genişlerken, Taiz'in batısındaki cephelerde de şiddetlendi.

Yemen ordusu ile birliklere destek veren Halk Direnişi güçlerinin, Taiz'in güneydoğusundaki Samia Kalesi'ni İran destekli Husilerden aldığı, çatışmaların El-Caşa bölgesine doğru genişlediği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, hükümet güçleri ile Halk Direnişi güçleri, Taiz'in güneydoğusundaki Samia cephesinde şiddetlenen çatışmaların ardından Samia Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

Samia Kalesi'nin alınmasının ardından çatışmaların El-Caşa bölgesine doğru genişlediği, hükümet güçleri ile Halk Direnişi güçlerinin Husi güçlerine karşı saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Askeri kaynaklara göre, Samia Kalesi'nin alınmasıyla eş zamanlı olarak Taiz'in batısındaki El-Kedha, Cebel Habeşi ve eş-Şumaytın cephelerinde de şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda Husilerden kayıplar olduğu aktarıldı.

Taiz'in çeşitli cephelerinde günlerdir sahadaki gerilimin arttığı, Husi güçlerinin kırsal bölgelerde ilerleme girişimleri ve saldırılar düzenlediği belirtildi.

Kaynak: AA
HükümetGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
İkinciyi istiyorlardı Bir anda 5 çocukları oldu İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:28
ABD’de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 18:27:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Taiz'de Samia Kalesi'nin hükümet güçlerince Husilerden alındığı bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei