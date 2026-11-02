Taiz'de Suudi uçaklarının hedef aldığı evde ikisi çocuk 4 sivilin öldüğü öne sürüldü - Son Dakika
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Taiz'de Suudi uçaklarının hedef aldığı evde ikisi çocuk 4 sivilin öldüğü öne sürüldü

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Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde Suudi savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, ikisi genç kız 4 sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre saldırıda 2 sivil de yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde Suudi Arabistan savaş uçaklarının bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Taiz ilinin Eş-Şemayetin ilçesine bağlı Ez-Zeazi bölgesinde bir sivile ait evi hedef aldı.

Bombardımanda ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, ikisi genç kız olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 sivilin de yaralandığı öne sürüldü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Taiz'de Suudi uçaklarının hedef aldığı evde ikisi çocuk 4 sivilin öldüğü öne sürüldü - Son Dakika
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