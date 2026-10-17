Taiz'deki Husi bombardımanı 2'si kadın 3 sivilin canını aldı, 5 sivil de yaralandı

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde İran destekli Husilerin düzenlediği bombardımanda 2'si kadın 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si kadın 5 sivil yaralandı.

Taiz'deki hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, Husilerin ilin güneyindeki Sabr el-Mevadim ilçesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 2'si kadın 3 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Husilerin Taiz'in güneyindeki Şakab ve batısındaki Akaka bölgelerine düzenlediği bombardımanda ise 2'si kadın 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

Yemen ordusu dün, Taiz vilayetinde saldırılarını püskürttükleri İran destekli Husilerden 16 kişiyi öldürdüklerini açıklamıştı.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz'e doğru saldırarak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinde şiddetlenerek devam ediyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.