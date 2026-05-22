Tajani: ABD'nin Avrupa Yardımcılığı Sona Erdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin Avrupa'ya yönelik yardımcılık döneminin sona ermesinin doğru olduğunu söyledi.

İsveç'in Helsingborg kentindeki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Tajani, buradan çıkışında İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, Türkiye'nin temmuzda ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ni işaret ederek, "NATO, transatlantik ilişkilerin simgesi ve bayrağıdır, bunu Ankara'da da teyit etmemiz gerekecek." dedi.

Bu konuda çalışmak gerektiğini vurgulayan Tajani, "Amerikalılara bizim yardımcı olunan taraf değil, başrol oynayan taraf olduğumuzu da anlatmak gerekiyor. Bana göre, ABD'nin Avrupa'ya yönelik yardımcılık döneminin sona ermesi doğrudur." ifadelerini kullandı.

Tajani, "Avrupa, savunmasıyla ve dış politikasıyla başrol oyuncusu, Amerikalıların müttefiki, stratejik bir ittifakın güçlü ayağı olmalıdır" diyerek, Avrupalılar arasında ABD'nin yerini kimin alacağı konusunda bir rekabet çıkacağı yönündeki iddiaları reddetti.

NATO içinde siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinde savunma sanayisindeki işbirliklerinin rol oynayabileceğine işaret eden Tajani, "Biz İtalyanlar, bu sektörde hem ABD hem de Türkiye ile güçlü endüstriyel ilişkiler geliştirmekten yanayız. İngiltere ve diğer ülkeler, hatta G7 ülkeleri bile bu konuda adımlar attılar." ifadelerini kullandı.

Tajani, Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti gibi bir uygulamaya karşı olduklarını belirtirken, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşta kalıcı barış olması durumunda, en kısa sürede uluslararası bir askeri misyona katılmaya hazır olduklarını yineledi.

Dışişleri Bakanı Tajani, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada da ABD birliklerinin İtalya'dan çekilmesiyle ilgili herhangi bir haber almadığını belirtirken, böyle bir adımın atılmasının da "hata" olacağını kaydetti.