Tajani'den İtalyanlara AfD Uyarısı

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya'da gelecek ay yapılması planlanan erken genel seçimde oy kullanma hakkına sahip olan ve bu ülkede yaşayan İtalyanların, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy vermemesini umduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa Halk Partisi (EPP) toplantısına katılan Tajani, İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, AfD'nin ideolojisine son derece mesafeli olduğunu belirterek, "Almanya'daki İtalyanların AfD'ye oy vermemesini umuyorum. Ayrıca onların İtalya'ya karşı da hiçbir sempatisi yok." dedi.

Tajani, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle aralarında tarihi bir ittifak olduğunu, bu nedenle Almanya'da oy kullanma hakkı olan İtalyanlardan CDU/CSU'ya oy vermelerini isteyeceğini söyledi.

Antonio Tajani, 14 Ocak'ta da partisi FI'nin X platformunda, Almanya'daki İtalyanların CDU/CSU'yu desteklemesi yönünde çağrı yapan iletisini yeniden paylaşmıştı.