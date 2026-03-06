Tajani'den Nahçıvan Saldırılarına Kınama - Son Dakika
Tajani'den Nahçıvan Saldırılarına Kınama

06.03.2026 22:07
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Azerbaycan'a yapılan İHA saldırılarını kınadı ve dayanışma belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir paylaşımda bulunan Tajani, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Nahçıvan Havalimanı'na yapılan ve şiddetle kınadığımız saldırıların ardından, İtalya'nın dayanışmasını ifade etmek üzere dostane bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." dedi.

Tajani, " Orta Doğu'da gerilimin hızlı bir şekilde düşürülmesi gerektiği ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileriyle enerji güvenliğine yönelik sonuçları değerlendirmek için çabalarımızı koordine etmenin öneminde mutabık kaldık." yorumunu yaptı.

Tajani ayrıca İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran Azerbaycan makamlarının sağladığı işbirliği için mevkidaşına teşekkür ettiğini belirtti.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA

