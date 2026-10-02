Tajani, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda AB'den Aspides'i güçlendirmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tajani, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda AB'den Aspides'i güçlendirmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Roma'da AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşerek Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda AB'nin deniz güvenliği çabalarının güçlendirilmesini istedi. Savunma Bakanı Crosetto da Kallas ile Aspides'in güçlendirilmesinde mutabık kaldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğine yönelik AB'nin çabalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, resmi temaslar için İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Tajani ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, Kızıldeniz, Ukrayna, AB'nin eylemleri ve başlıca uluslararası sınamaların ele alındığı aktarılan açıklamada, ayrıca Avrupa'nın krizlere müdahale kapasitesinin daha da geliştirilmesinin gündeme geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tajani, öncelikle AB'nin Körfez ülkeleriyle ortaklığının pekiştirilmesinin, seyrüsefer özgürlüğü ilkesinin aktif şekilde korunmasının ve Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğine yönelik Avrupa'nın çabalarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Tajani, uluslararası başlıca deniz ticaret yollarının da korunması amacıyla Avrupa'nın bu yöndeki çabalarını artırması gerektiğini belirtti. İtalya'nın önemli katkı sağladığı AB'nin Aspides operasyonunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti."

Görüşmede, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik başlıca sınamalara da değinildiği bildirilen açıklamada, "Tajani, özellikle Rusya'nın gerçekleştirdiği yeni askeri saldırıların yaşandığı bu dönemde Avrupa'nın (Kiev'e) desteğini güçlü şekilde sürdürmesinin önemini yineledi. Tajani ayrıca hibrit tehditlere karşı Avrupa'nın vereceği yanıtın ve siber güvenliğin dış boyutunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tajani ve Kallas'ın ayrıca Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunu, Hint-Pasifik'teki dengeleri ve AB'nin Çin ve Afrika kıtasıyla ilişkilerini, Eritre ile Etiyopya arasında son dönemde yaşanan gerilimleri ele aldıkları aktarıldı.

Görüşmede AB'nin uluslararası krizler karşısında daha etkili hale getirilmesi için kullanılabilecek araçların da ele alındığı bildirilen açıklamada, Tajani'nin, AB'nin Avrupa Dış Eylem Servisinin (EEAS) hem vatandaşlara hem de işletmelere yönelik faaliyetlerini daha güçlü ve etkili hale getirmek amacıyla hazırlanan İtalya'nın önerisini Kallas'a sunduğu belirtildi.

Kallas, Savunma Bakanı Crosetto ile de görüştü

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Kallas arasındaki görüşmede, Aspides misyonunun güçlendirilmesi, Kızıldeniz ve Akdeniz'deki ticaret yollarının güvenliği, Avrupa'nın savunma ve güvenlik kapasiteleri ile Lübnan'daki duruma odaklanıldı.

Crosetto ve Kallas, Aspides misyonunun güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Bakan Crosetto görüşmede, "Avrupa güvenlik ve savunmada bir adım ileriye gitmeli. Artık hedefleri belirlemek ve siyasi taahhütlerde bulunmak yeterli değil, bunları hızla kapasitelere, kaynaklara ve somut eylemlere dönüştürebilmeliyiz." dedi.

İkili, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) yıl sonunda görev süresinin dolacak olması sebebiyle UNIFIL sonrası dönemi de ele aldı ve Crosetto, İtalya'nın yalnız çalışmak istemediğini ve Lübnan'da halihazırda bulunan ülkelerin deneyim ve yeteneklerinden yararlanmak istediğini Kallas'a iletti.

Öte yandan, Kallas, sabah saatlerinde Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, burada Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıGüvenlikPolitikaİtalyaGüncelDünyaRomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Macaristan’da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı Eski bakana tutuklama Macaristan'da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı! Eski bakana tutuklama
19:33
Avrupa borsaları, G7’nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 20:06:19. #7.12#
SON DAKİKA: Tajani, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda AB'den Aspides'i güçlendirmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei