Tajani'nin verileri karanlık ağda paylaşılınca Roma Başsavcılığı soruşturma başlattı

İtalya'da Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de aralarında bulunduğu üst düzey bazı isimlerin kişisel verilerinin siber saldırı sonucu karanlık ağda paylaşılması sebebiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bilgisayar korsanlarının, Bakan Tajani, Roma Cumhuriyet Başsavcısı Lo Voi ve siber suçlardan sorumlu İtalyan posta polisinin şefi Ivano Gabrielli'ye dair kişisel verilerin karanlık ağda yayınlanmasıyla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı.

Söz konusu kişilere ait verilerin yaklaşık 2 haftadır karanlık ağda paylaşıldığı ve bunun Rusya yanlısı bilgisayar korsanı grubu "Noname057(16)" tarafından yapıldığına inanıldığı belirtildi.

Tajani, 7 Kasım'da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Siber suçlular, günlerdir kişisel verilerimi karanlık ağda yayımlıyor ve hakkımda başka bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Böylece beni yeni tehdit ve yıldırma girişimlerine maruz bırakıyorlar. Tepkim çok basit: Hiçbir şekilde gözümü korkutamayacaklar. Bakanlığımı ve İtalya'yı savunmak için çalışmayı sürdüreceğim. Kendimizi koruyabilmek amacıyla müttefiklerimizle bağlarımızı ve işbirliğimizi daha da güçlendireceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan gazetesi Il Fatto Quotidiano da aynı günkü haberinde son 2 haftadır, "Noname057(16)" adlı Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının karanlık ağda üst düzey kamu görevlilerine dair kişisel verileri yayımladığını belirtmişti.

Öte yandan, ülkede sabah saatlerinde Mafya ile Mücadele Savcılığına (DIA) yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği ve boyutu 220 megabaytı aşan yaklaşık 300 dosyadan oluşan bir arşivin karanlık ağda satışa çıkarıldığına dair haberler ulusal basında yer aldı.

ANSA'nın konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DIA, internet sitesi ve sistemlerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını bildirdi.