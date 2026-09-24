Tajani, Orta Doğu'da kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istedi - Son Dakika
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Tajani, Orta Doğu'da kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istedi

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, New York'taki 81. BM Genel Kurulu'nda Orta Doğu'da barışın ancak 'iki halk, iki devlet' çözümünden doğabileceğini söyledi. Tajani, ateşkesin kalıcı olması, yardımların engellenmemesi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çağrısı yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'daki Filistin-İsrail meselesinde barışın ancak "iki halk, iki devlet" çözümünden doğabileceğini, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın seyrüseferlere açılması gerektiğini söyledi.

ABD'nin New York kentindeki 81. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna (UNGA) bu yıl katılmaması sebebiyle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi temsilen giden Tajani, ülkesinin uluslararası meselelerdeki pozisyonuna ilişkin konuşma yaptı.

Tajani, Filistin-İsrail meselesine işaret ederek, "Orta Doğu'da barış ancak 'iki halk, iki devlet' çözümünden doğabilir." dedi.

Gazze'de ateşkesin çatışmaları yavaşlattığını ancak acıları henüz azaltmadığını belirten Tajani, "Şimdi kaybedecek bir dakika bile yok. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan bölgeye ulaştırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasının gerçeğe dönüşmesi gerekiyor." diye konuştu.

İtalya'nın "Gazze için Gıda" kampanyasını başlatarak, yaralı çocukları hastanelerine kabul ederek, ayrıca Filistinli gençlere üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin kapılarını açarak destek olduğunu dile getiren Tajani, "Çünkü kurulacak bir devletin gelecekteki yöneticilere de ihtiyacı var." dedi.

ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Tajani, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı yeniden açılmalı. Körfez'de diyaloğu yeniden canlandırmalı ve İran'dan her türlü nükleer tehditten ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik her türlü saldırgan politikadan vazgeçmesini talep etmeliyiz."

İtalyan Bakan, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların da sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Aynı şekilde Karadeniz'de Ukrayna tahılının Afrika'ya ihracatına yönelik Rusya'nın pervasız saldırıları da sona ermeli." dedi.

Tajani, İtalya olarak İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"(BM) Bu örgüt, çok sık bir şekilde etkisiz görünüyor"

İdam cezasının kaldırılması konusunda çağrı yapan Tajani, BM'nin "etkisiz" görüntü verdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"BM, şiddetin tek bir yasa haline gelmesini engellemek amacıyla kuruldu ancak bu misyona sadık kalabilmesi için karar alma ve her şeyden önce harekete geçme kapasitesini yeniden kazanması gerekiyor. Bunu söyleme cesaretine sahip olmalıyız: Bu örgüt, çok sık bir şekilde etkisiz görünüyor."

Tajani, İtalya olarak idam cezasına yönelik evrensel moratoryum için mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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