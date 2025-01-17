Takdir Belgesi Hüzünü 'Gassal' ile Anlattılar - Son Dakika
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Takdir Belgesi Hüzünü 'Gassal' ile Anlattılar

Azdavay'daki öğrenciler, 'Gassal' dizisinden esinlenerek takdir belgesi alamamanın hüznünü kliple paylaştı.

17.01.2025 20:29
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Takdir belgesi alamayan öğrencilerden "Gassal" dizisi göndermesi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, yarı yıl tatili öncesi takdir belgesi alamadıklarında yaşadıkları hüznü, "Gassal" filminden esinlenerek çektikleri kliple anlattı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 4 milyondan fazla izlenen ve büyük ses getiren "Gassal" dizisinden esinlenerek çektikleri kliple takdir belgesi alamadıklarında yaşadıkları hüzünü anlattı. Öğretmenlerin de oynadığı klipte, takdir belgesi alamayan bir öğrencinin hüznü "Gassal" dizisindeki sahneler canlandırılarak anlatıldı. Senaryo gereği, takdir belgesi alamayan bir öğrenci hüzün yaşarken, diğer öğrencilerin oluşturduğu orkestra tarafından "İçim Yanar" şarkısı söylendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Takdir Belgesi Hüzünü 'Gassal' ile Anlattılar - Son Dakika

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