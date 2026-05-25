Take-Two: GTA 6 ve 22 yeni oyun planı

Rockstar Games, 2K ve Gearbox gibi stüdyoların çatı şirketi Take-Two Interactive, mayıs ayı çıkar raporu toplantısında 2028 ve 2029 mali yıllarını kapsayan devasa bir oyun yelpazesini açıkladı. Şirket, GTA 6'nın 19 Kasım 2026'da çıkışının yanı sıra, 22 yeni oyun planladığını belirtti. Bu oyunlar arasında 1 taşınabilir oyun, 5 yeni spor oyunu, 3 yeni IP, 7 devam oyunu ve 6 remake/remaster/platform genişletmesi yer alıyor.

Remake ve remaster listesinde, GTA 6'nın PC'ye gelmesi, Borderlands 4 veya GTA 5'in Nintendo Switch 2'ye taşınması, Red Dead Redemption 2'nin 60 fps güncellemesi, Max Payne 3 remaster'ı, Mafia 2 remake'i ve GTA 4'ün modern konsollara gelmesi gibi olasılıklar bulunuyor. Take-Two, GTA 6 sonrası dönemde de oyun pazarında lider kalmayı hedefliyor.