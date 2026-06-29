Takoran Vadisi'nde SUP etkinliği - Son Dakika
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Takoran Vadisi'nde SUP etkinliği

Takoran Vadisi\'nde SUP etkinliği
29.06.2026 16:22
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'nde düzenlenen Stand Up Paddle etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katıldı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan vadi, su sporlarında yeni bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'nde SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi'nin, su sporlarında önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Daha önce su altı sporcuları, kano tutkunları ve sportif olta balıkçılarını ağırlayan vadi, bu kez Türkiye'nin farklı illerinden gelen SUP sporcularına ev sahipliği yaptı.

Fırat Nehri'nin manzarası eşliğinde kürek çeken sporcular, hem spor yapmanın hem de vadinin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmenin keyfini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUP sporcusu Şevval Dirlik, Takoran Vadisi'nin Türkiye'deki en özel parkurlardan olduğunu belirtti.

Bugüne kadar Türkiye'nin farklı noktalarında bu sporu yaptığını ifade eden Dirlik, Takoran Vadisi'nin kendisine doğası ve atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunduğunu kaydetti.

Vadide 15 yıldır tekne kaptanlığı yapan Mahmut Durak da bölgeye yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Durak, bu etkinliklerin bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı sağladığını aktardı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Fırat Nehri, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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