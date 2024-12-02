Olay, dün saat 05.30 sıralarında Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. U.B.K., taksi talebinin yerine getirilmediğini iddia ettiği durağa gitti. U.B.K., 'Neden taksi göndermediniz' diyerek duraktaki şoförlere tepki gösterdi. Ardından yanında bulunan kurusıkı tabancayı çıkararak ateş etmeye çalıştı. Ancak silah tutukluk yaptı. U.B.K., taksi durağının camlarını tabancanın kabzasıyla vurarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, U.B.K. polis tarafından gözaltına alındı. 20'den fazla suç kaydı bulunan U.B.K.'nin emniyette işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Taksi Durağında Kurusıkı Tabanca İle Gerilim - Son Dakika
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