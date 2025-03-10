Sinop'un Gerze ilçesinde, taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.A yönetimindeki 57 T 4008 plakalı taksi, Sinop Caddesi'nde İ.Y. idaresindeki 57 ABY 551 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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