İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartıştığı taksi şoförü Deniz Örer'i (52) öldüren D.M.'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen D.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı.
Olay yerine sevk edilen ekipler, taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaşan D.M. ise aracı bir sokağa bırakarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Taksi Ücreti Kavgasında Cinayet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?