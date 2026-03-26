Taksici Cinayeti Davası Devam Ediyor
Taksici Cinayeti Davası Devam Ediyor

26.03.2026 19:07
Kayseri'de taksi şoförü M.D'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.Ş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.C, maktul ve sanığı tanıdığını belirterek, olay günü akşam saatlerinde eve gideceği esnada sanıkla çay ocağında karşılaştığını söyledi.

Tanık M.C, maktulün sanığa karşı küfrettiğini ileri sürdü.

Sanık ve maktulün otobüslerin arasına girdikten sonra "adam bıçaklandı" şeklinde bağrışmalar duyduğunu anlatan M.C, husumetliler arasında daha önceden ne yaşandığını bilmediğini kaydetti.

Sanık M.Ş. de olay günü maktul M.D'nin kendisine küfrettiğini öne sürdü.

Olay günü herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten sanık M.Ş, olayın ardından psikolojik ilaçlar kullanmaya başladığını savunarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Doğu Garajı'nda 1 Eylül 2025'te çıkan bıçaklı kavgada M.Ş. taksi şoförü M.D'yi yaralamış, hastaneye kaldırılan M.D. kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan M.Ş, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Taksici Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
