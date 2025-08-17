Taksici Sefer Kaya silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taksici Sefer Kaya silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Taksici Sefer Kaya silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
17.08.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden taksici Sefer Kaya'nın cenazesi ailesine verildi.

EYÜPSULTAN'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden taksici Sefer Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kaya'nın taksicilik yapan ağabeyi, "Biz evden kefenimizle çıkmak zorunda değiliz. Ne oldu? Arkada iki yetim kaldı. Emek veriyoruz. Birisi çıkıyor karşımıza silahı, namluyu doğrultuyor" dedi.

Olay dün gece saat 22.00 sıralarında Kemerburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı 34 TBC 07 plakalı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförü Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü Kaya hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Sefer Kaya'nın cenazesi, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Hadımköy'deki Deliklikaya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

'ÖNÜNÜ KESMİŞLER, GASP ETMEK İSTEMİŞLER'

Sefer Kaya'nın taksicilik yapan ağabeyi Sinan Kaya, "İki kardeş el ele verdik, omuz omuza verdik. Bütün rüzgarlar karşımıza aldı. Gece demeden, gündüz demeden çalıştık. Tabii herkesin olduğu gibi maddi sıkıntılar bizde de vardı. Önemli değil. Omuz omuza verip çalışıyorduk. Ben tehlikeli bir yere gidersem abime canlı konu paylaşıyorum. O tehlikeli bir yere giderse canlı konum paylaşıyor. Ben ve abim her gün sabah evimizden çıkarken, diğer taksicilerin, İstanbullu taksicilerin yaptığı gibi ellerimizi açıyoruz, helallik istiyoruz ailemizden. Akşam gelmeyecek gibi hareket ediyoruz. Abim de ben de çocuklarımızın gözüne baktığımız zaman akşam bir daha gelmeyecek gibi gidiyoruz evimizden. Bu abimizin son helalliği oldu. Son gidişi oldu. Bu taksici ölümlerine neden bir son verilmiyor? Bu bizim kaderimiz mi? Yıllarca oda başkanları neden sesini çıkartmıyor? Kabin istedik, yok. Panik butonu yarım yamalak taksilerde var. İstanbul'da var 30 bin tane taksi. Belki 2 bin tanesinde panik butonu var. Biz kefenimizle evimizden çıkıyoruz. Çok şey istemiyoruz. Biz evden kefenimizle çıkmak zorunda değiliz. Ne oldu? Arkada iki yetim kaldı. Emek veriyoruz. Birisi çıkıyor karşımıza silahı, namluyu doğrultuyor. Mesele para değil aslında. Giden bir can oldu. Benim abim normalde o saatte bu kadar çalışmaz. 20.00 olur, en geç 21.00'da eve gider. Mesela havalimanına giden, uzun yola giden bir yolcusu vardır, götürür. En geç 21.00'da evine geliyor. Dün akşamı ben de anlamıyorum. Dün akşam önünü kesmişler, gasp etmek istemişler" dedi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Eyüpsultan, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici Sefer Kaya silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:59:20. #7.13#
SON DAKİKA: Taksici Sefer Kaya silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.