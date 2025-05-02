Taksici Suçüstü Anlarını Kaydetti - Son Dakika
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Taksici Suçüstü Anlarını Kaydetti

Taksici Suçüstü Anlarını Kaydetti

Bursa'da taksici, uygulama üzerinden aldığı sürücüyü polise teslim etti ve ceza kesildi.

02.05.2025 15:09
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BURSA'da, uygulama üzerinden çağırdığı araca yolcu olarak binen taksici, sürücüyü polis ekiplerine teslim etmeye götürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı. Sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesilirken, araç da trafikten 60 gün menedildi.

Nilüfer ilçesinde bir taksici, uygulama üzerinden araç çağırdı. Çağırdığı noktaya gelen U.Ş.'nin kullandığı araca müşteri gibi binen taksici, onu polis noktasına götürdü. Taksici, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde taksicinin, "Arkadaşı uygulama üzerinden çağırdım. Birazdan bizi suçüstü yapacaklar. Herhangi bir zorlama yoktur. Ben de araca bindim" dedi. Sürücün ise "Tamam ağabey" dediği görüldü.

Polis, sürücüye 46 bin 392 TL ceza uyguladı, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, trafik, trafik, Hukuk, Polis, Bursa, Son Dakika

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