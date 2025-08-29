Taksiciler İBB'nin İhale Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taksiciler İBB'nin İhale Kararına Tepki Gösterdi

Taksiciler İBB\'nin İhale Kararına Tepki Gösterdi
29.08.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul taksi esnafı, İBB'nin dijital taksi sistemi ihalesine ve korsan taşımacılığa itiraz etti.

İstanbul'da hizmet veren taksi esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dijital uygulama tabanlı taksi sistemine 150 yeni aracın dahil edilmesi için 2 Eylül'de yapılacağını duyurduğu ihaleye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dijital uygulama tabanlı taksi sistemine 150 yeni aracın dahil edilmesi için ihale düzenliyor. 12 Haziran'da açılan ihale 2 Eylül'de gerçekleşecek.

TAKSİCİLERDEN ÇOK SERT TEPKİ

Ancak ihaleye tepkiler büyük. İstanbul Taksi Sahipleri Derneği ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin 12 Haziran'da açtığı taksi plaka ihalesine İstanbul'da yalnızca 9 kişinin katılmasının tesadüf olmadığını belirtti.

"TAKSİLER İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yıllarca emek verilerek edinilmiş taksi plakalarına "teneke" denilerek taksilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Can, "Taksi plaka ihalesinden gelecek para, İBB'nin özel halk otobüslerine borcunu kapatabilmesi için bir umut kapısı haline getirilmiştir." ifadesini kullandı.

"MAKSAT İSTANBULLULARA HİZMET DEĞİL, RANTTIR"

Can, 9+1 koltuklu turizm taşıma adı altında faaliyet gösteren minibüslere yol belgesi verilerek korsan taşımacılığın meşrulaştırıldığını ve bu durumun taksilerin sayısını bile aşan korsan araç düzenine yol açtığını savunarak şunları kaydetti: "Özel araçlarla korsan taşımacılık yapanların reklamlarının İstanbul'un cadde ve sokaklarında sergilenmesine izin vererek, taksiciyi kurda, kuşa yem etmişlerdir. Şimdi ise reklam şirketlerine büyük paralar ödeyerek aplikasyon kullanma dayatmalı ve 29 yıl kiralık plaka ihalesi köpürtülmek istenmektedir.

Maksat İstanbulluya hizmet değil ranttır. İstanbul'a getirilmek istenen bu sistem Türkiye'nin hiçbir yerinde mevcut değildir. İstanbul'da korsan bitirilmediği sürece taksi sayısında artış yapılması ekonomik kriz içindeki mevcut taksi esnafının mağduriyetinin artmasına sebep olacaktır."

"İSTANBUL'UN ESAS SORUNU TRAFİK YOĞUNLUĞU"

Can, İstanbul'da esas sorunun taksi sayısı değil, yüzde 85'lere varan ve İBB'nin çözüm bulamadığı trafik yoğunluğu olduğunu ifade etti.

Fahrettin Can, 2 Eylül'de yapılması planlanan ihaleye tepki göstererek, "Yıllardır kara propagandayla yıpratılan ve yoksulluk sınırının altına itilen, hakları korunmayan taksici esnafının 2 Eylül'de yapılacağı duyurulan plaka ihalesine de ilgi göstermemesi kaçınılmazdır. Mağdur edilen taksicinin yanında duran İstanbullu da bu haksızlığa sessiz kalmayacak, güvenmediği İBB yönetiminin ihale çağrılarına itibar etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, istanbul, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksiciler İBB'nin İhale Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya veda etti Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti
11 milyon euroya alınmıştı Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor 11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Polonya’da F-16 savaş uçağı düştü Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü
Fatih’te korkunç cinayet 2 kişi tutuklandı Fatih'te korkunç cinayet! 2 kişi tutuklandı

18:30
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı reddetti
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı reddetti
18:25
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi Kurtulmuş’u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
17:49
Bahçeli ile CHP’li vekil arasında TBMM’de dikkat çeken diyalog
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog
17:48
Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri
Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri
17:17
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
16:58
Ali Koç’un intikamı acı oldu Mourinho, ayrılık kararını bakın nerede öğrenmiş
Ali Koç'un intikamı acı oldu! Mourinho, ayrılık kararını bakın nerede öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 18:34:22. #7.11#
SON DAKİKA: Taksiciler İBB'nin İhale Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.