Taksiciler Korsan Taşımacılığa Tepki Gösterdi

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İzmir'de konvoy oluşturan bir grup taksi şoförü, korsan taksiciliğe tepki gösterdi.

Konak ilçesindeki Alsancak Gar önünde toplanan yaklaşık 50 taksi şoförü, araçlarına "Korsana hayır", "Emek hırsızlığına hayır" yazılı afiş astı.

Konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen taksiciler adına açıklama yapan Ahmet Can Özden, yasal olmayan taşımacılığın kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

Taksilerin kilometre başına 30 liraya gittiği yere korsan taksilerin15 liraya gittiğini ifade eden Özden, "Bu insanlar bizim ekmeğimizi çalıyor. Vatandaşlardan ricam, bu araçları kullanmayın. Bu emek hırsızlığı." dedi.