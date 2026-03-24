Taksiciye Saldırı Dava Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli oldukları taksiciyi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Demetevler Mahallesi'nde 8 Kasım 2025'te A.A'yı (53) tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan M.T. (20) ile onu azmettirdiği ileri sürülen tutuksuz İ.K. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık İ.K. ile taksici A.A. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu ve olay günü ikilinin telefonda tartıştıkları belirtildi.

İ.K'nin azmettirmesi sonucu M.T'nin motosikletiyle takip ettiği taksici A.A'ya tabancayla 3 el ateş açarak kaçtığı anlatılan iddianamede, müştekinin doktor raporuna göre kol ve omuz bölgesinden basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde ağır yaralandığı ifade edildi.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar İ.K. ve M.T'nin 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.