Takside Tartışma Kanlı Bitti

ANKARA'nın Mamak ilçesinde ticari takside çıkan tartışmada arkadaşı Furkan Ş. tarafından tabanca ile vurulan Umutcan G. ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 873'üncü sokakta meydana geldi. Furkan Ş. ve Umutcan G., 06 T 4433 plakalı taksiye yolcu olarak bindi. İki arkadaş bir süre yolculuk yaptıktan sonra aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi içerisinde yaşanan arbede sırasında Furkan Ş., yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Umutcan G.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umutcan G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi Furkan Ş. ise polis ekiplerine teslim oldu. Olaya şahit taksi şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Umutcan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.