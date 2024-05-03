Taksim'de Sağanak Yağış: Turistler ve Vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı

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Taksim'de sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - Taksim'de etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki yağışlı hava, Taksim'de de etkili oldu. Bazı turist ve vatandaşlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk ile korunurken, hazırlıksız olanlar ise ıslanmaktan kaçamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.