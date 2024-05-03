Taksim'de Sağanak Yağış: Turistler ve Vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı - Son Dakika
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Taksim'de Sağanak Yağış: Turistler ve Vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı

İstanbul'daki yağışlı hava, Taksim'de de etkili oldu. Bazı turist ve vatandaşlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk ile korunurken, hazırlıksız olanlar ise ıslanmaktan kaçamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

03.05.2024 20:01
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Taksim'de sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - Taksim'de etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki yağışlı hava, Taksim'de de etkili oldu. Bazı turist ve vatandaşlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk ile korunurken, hazırlıksız olanlar ise ıslanmaktan kaçamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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