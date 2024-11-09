Taksim Metro İstasyonu Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taksim Metro İstasyonu Kapandı

Taksim İstasyonu, intihar girişimi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

09.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı- Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Hacıosman, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Taksim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim Metro İstasyonu Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 22:08:51. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim Metro İstasyonu Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.