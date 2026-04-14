Taksim Metro İstasyonu'nda Yangın

TAKSİM Metro İstasyonu'nda bulunan asansörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Taksim Metro Cumhuriyet Tüneli alt geçidi kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

'CUMHURİYET TÜNELİ ÇIKIŞI İŞLETMEYE KAPATILMIŞTIR'

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Metro İstanbul A.Ş., Taksim Meydanı, Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde meydana gelen ufak çaplı yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatılmıştır.İstasyonumuzun diğer girişleri yolcularımızın kullanımına açıktır. Bölgedeki yangın kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.