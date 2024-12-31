Taksim Meydanı\'nda Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

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Harun ŞAHBAZOĞLU - Ataberk KURT/İSTANBUL, - İSTANBUL'da yeni yıla Taksim meydanında girmek isteyenlerin güvenliğini sağlayan polis ekipleri, Taksim Meydanı girişinde güvenlik önlemi aldı. Polis köpekleri ve atlı polislerin de görev aldığı önlemler kapsamında ekipler, meydana giriş için oluşturulan kontrol noktalarında üst araması yapıyor.

Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polis ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Meydan çevresinde polis köpekleri ve atlı polisler ile görev yapan ekipler, Taksim Meydanı'na girişte kurulan kontrol noktasında da üst araması yapıyor.