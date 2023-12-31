Taksim Meydanı ve Gezi Parkı\'na Yılbaşı Hazırlıkları

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi.

Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklara da demir bariyer konuldu. Diğer yandan polis ekipleri Gezi Parkı girişinde bekleyişini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen turistler ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Grüntü Dökümü:

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Taksim Meydanı'ndan ve demir bariyerlerden görüntü

Taksim Meydanı'ndan görüntü

Turistlerin ışıklandırmaların önünde fotoğraf çektirmesi

İstiklal Caddesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler